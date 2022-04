All’incendio di fine marzo sono seguiti altri vandalismi. Ciresa ne parla in consiglio

Ci scrive una delle vittime: “Gomme bucate e una svastica sul cofano, abbiamo paura”.

LECCO – Stanno creando preoccupazione gli episodi di vandalismo accaduti nelle ultime settimane nel quartiere di Laorca: dopo l’incendio di metà marzo (vedi articolo), quando un divano è stato dato alle fiamme in via Monte Ortigara finendo per bruciare una vettura parcheggiata accanto, sono seguiti ulteriori fatti ai danni di alcuni residenti.

“Mi è stato segnalato che le gomme di diverse automobili sono state tagliate – ha fatto sapere il consigliere comunale Peppino Ciresa intervenendo in municipio – questo fa pensare che anche l’incendio non sia stato un incidente causale ma qualcuno che fa il furbo. Chiediamo che venga installata una telecamera o fare qualcosa affinché vi sia un maggiore controllo della zona”.

Su quanto accaduto ci ha scritto una delle persone residenti che ha subito i danni alla propria vettura:

“Salve, sono una cittadina di Lecco residente nel quartiere di Laorca, più precisamente a ridosso del parcheggio dove alcune settimane fa è stata incendiata un auto. Vi scrivo per portare alla vostra attenzione l’ennesimo atto vandalico accaduto settimana scorsa alla mia auto nel medesimo parcheggio. Nello specifico ho trovato la mia auto con tutte e quattro le gomme forate da un oggetto appuntito, e già questo è un grande danno. Ma la cosa che più mi ha sconvolto è stata quando ho scoperto che era stata incisa una svastica sul cofano anteriore. Questo mi ha colpito più di tutti i danni insieme, il gesto di incidere una svastica, soprattutto in questo periodo”.

“Per quanto mi riguarda – aggiunge – ho già sporto denuncia alla polizia locale e fatto tutto il necessario, ma ho ritenuto opportuno scrivere anche a voi perché quanto accaduto, a prescindere dai danni economici, è di una gravità assurda. Personalmente sono madre di due bimbi, di cui uno di 4 mesi, e ritengo che non sia normale che debba aver paura di parcheggiare la macchina sotto il mio condominio o anche semplicemente di uscire da sola. Perché quello che sto denunciando io è solo l’ennesimo episodio di vandalismo, in quanto in questi giorni stiamo raccogliendo svariate testimonianze di atti simili più o meno denunciati”.