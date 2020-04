Dopo la notizia (falsa) degli orsi, ecco una volpe (vera) sulla Lecco-Ballabio

Una volpe sulla vecchia Lecco-Ballabio

La fotografia scattata stamattina da un lettore

LECCO – In questi giorni di quarantena, in cui l’uomo è costretto chiuso in casa, la natura si riprende i suoi spazi. La fotografia è di questa mattina, lunedì: una volpe si aggira indisturbata lungo la vecchia Lecco-Ballabio in località Pomedo, poco sopra Laorca.

La volpe, spinta dalla fame e dalla curiosità, sta rovistando in un sacco della spazzatura in cerca di qualcosa da mangiare. E così, dopo la fake news degli orsi sulla Lecco-Ballabio che nelle scorse ore ha fatto il giro dei social, ecco una fotografia vera girata da un nostro lettore.