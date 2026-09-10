Dopo l’addio a Matteo, sabato Lecco saluta Tarek Aamari

La cerimonia si terrà sabato 12 settembre alle 13 al Centro Culturale Islamico “La Città” di Lecco, poi la sepoltura ad Azzano San Paolo

Domani, 11 settembre, Tarek avrebbe compiuto 29 anni: gli amici hanno organizzato un momento di ritrovo al centro sportivo di via Campagnola

LECCO – Dopo l’ultimo saluto a Matteo Mamone, celebrato questa mattina a Valgreghentino, sarà sabato il giorno dei funerali di Tarek Aamari, il 28enne morto insieme all’amico nel tragico incidente stradale avvenuto nella serata di sabato scorso in via Aldo Moro.

La comunità si prepara così a stringersi ancora una volta attorno alla famiglia e agli amici di uno dei due giovani rimasti vittime del violentissimo schianto che, in pochi istanti, ha spezzato due vite e sconvolto le comunità di Valgreghentino, Olginate e Brivio.

I funerali di Tarek si terranno sabato, alle ore 13, presso il Centro Culturale Islamico “La Città”, in Corso Promessi Sposi 23 a Lecco. La cerimonia sarà aperta a tutti coloro che vorranno partecipare per salutare e ricordare il giovane. Al termine, la salma sarà accompagnata al cimitero di Azzano San Paolo, in provincia di Bergamo, dove avrà luogo la sepoltura.

L’11 settembre Tarek avrebbe compiuto 29 anni: proprio per questo gli amici di sempre, cresciuti insieme a lui a Olginate, hanno deciso di organizzare un momento di ritrovo per ricordare l’amico e manifestare la vicinanza alla famiglia. L’appuntamento è alle 18 al centro sportivo di via Campagnola, un luogo che ha visto Tarek trascorrere tanti momenti felici insieme ai suoi amici.

Tarek Aamari e Matteo Mamone erano morti nella serata di sabato 5 settembre, poco prima delle 21, lungo via Aldo Moro a Valgreghentino. I due amici viaggiavano a bordo di una BMW quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, l’auto ha perso il controllo andando a schiantarsi violentemente prima contro un idrante e poi contro il muro di un’azienda. Un impatto devastante, che non ha lasciato scampo ai due giovani.

In questi giorni il dolore per la loro scomparsa ha unito centinaia di persone. Ieri sera amici, familiari e cittadini hanno partecipato a una fiaccolata lungo quello stesso tratto di strada, ripercorrendo simbolicamente l’ultimo viaggio dei due ragazzi fino al luogo dello schianto.

Questa mattina, giovedì, Valgreghentino ha invece dato l’ultimo saluto a Matteo Mamone. La chiesa di San Giorgio non è riuscita a contenere tutte le persone accorse per accompagnare il 25enne, conosciuto dagli amici come Teo o “Betulla”. Un addio segnato da ricordi, lacrime e testimonianze di affetto, mentre la comunità continua a fare i conti con una tragedia che ha lasciato un vuoto profondo.

Sabato sarà dunque il momento dell’ultimo saluto a Tarek. Un momento aperto a chiunque abbia condiviso con lui un tratto di strada e voglia ricordarlo insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, uniti ancora una volta nel dolore per una tragedia che ha spezzato due giovani vite.