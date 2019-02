Lunga serie di furti in centro città, i Carabinieri arrestano un 48enne lecchese

L’attività investigativa ha consentito di appurare le responsabilità dell’uomo

LECCO – I Carabinieri di Lecco lo hanno arrestato in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere per furto, emessa dal Gip del Tribunale di Lecco.

In manette F.B., classe 1971, lecchese, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia e sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Lecco.

L’attività investigativa dei militari ha fatto emergere elementi di responsabilità a carico dell’uomo in ordine a una serie di furti commessi nel centro città tra ottobre e dicembre 2018.

Un lungo elenco di furti

Una borsetta da donna, asportata il 27 ottobre 2018, all’interno di un’autovettura parcheggiata in centro e contenente 800 euro in contanti;

Un borsello da uomo, asportato il 30 ottobre 2018, all’interno di un cantiere di un negozio in ristrutturazione in viale Turati a Lecco, contenente 20,00 euro in contanti e successivo prelievo di 250 euro tramite tessera bancomat custodita nel portafoglio;

Autovettura Fiat Punto, asportata il 4 dicembre 2018, in via Besonda Inferiore a Lecco, alla quale erano state apposte le targhe di altra vettura, a sua volta asportate a Molteno.