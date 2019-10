Doppio incidente sulla SS36, attenzione al traffico

LECCO – Doppio incidente sulla SS36 nel tardo pomeriggio di oggi, martedì.

Il primo sinistro si è verificato alle ore 17 in direzione sud nel tratto Abbadia-Orsa Maggiore. Coinvolto un mezzo e ferita un donna di 30 anni soccorsa in codice giallo. Sul posto un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e un’automedica.

Il secondo incidente si è verificato invece in direzione nord poco prima delle 17.30 nel sottopasso di Lecco, all’altezza dell’uscita della Meridiana. Coinvolte due auto e ferite, fortunatamente in maniera non grave, due persone, una ragazza di 26 anni e un ragazzo di 28.

Sul posto i soccorsi e la Polizia Stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico. Prestate attenzione.

La coda nel sottopasso di Lecco