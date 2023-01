Doppio incidente sulla SS36 e traffico cittadino in tilt

SS36 bloccata ed è caos viabilità a Lecco

LECCO – Serata da bollino nero a Lecco per il traffico cittadino andato completamente in tilt in serata, nell’orario di punta del rientro. Complici due incidenti avvenuti sulla SS36 in direzione sud (Milano).

Mezz’ora abbondante per raggiungere il centro Lecco dal rione di Acquate in sella ad una moto, con traffico bloccato ovunque dal rione di Castello a Pescarenico passando per il centro con code e incolonnamenti.

A quanto accaduto sulla SS36 questa sera si aggiunge il conclamato problema della direttrice per la Valsassina, dove si dovrebbe tornare alla normalità, o quasi, a partire dal pomeriggio di domani, martedì, quando verrà riaperta la nuova Lecco – Ballabio chiusa dopo la frana di venerdì 9 dicembre.

I due incidenti, dei quali abbiamo dato precedentemente notizia, si sono verificati, come detto, entrambi sulla SS36 in direzione Sud, il primo alle 16.53 circa nel tunnel del Monte Barro e il secondo poco più tardi nel sottopasso di Lecco.