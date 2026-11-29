Due interventi in montagna nella giornata di oggi, domenica

In entrambi i casi gli infortunati sono stati trasportati in ospedale dall’elisoccorso

LECCO – Doppio intervento dei soccorritori in montagna nella giornata di oggi, domenica 29 novembre. La prima chiamata alla centrale operativa dell’emergenza urgenza di Areu è scattata poco prima delle 13 per una persona rimasta infortunata nella zona del Grignone, non distante del bivacco Riva Girani.

Allertati i tecnici del Soccorso Alpino e l’elisoccorso da Bergamo che ha portato poi l’infortunato al Pronto Soccorso del Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un trauma alla caviglia.

Poco prima delle 17 è giunta un’altra chiamata ai soccorsi con l’uscita dell’elisoccorso, decollato questa volta da Como. L’equipe medico sanitaria è intervenuta per soccorrere una persona infortunata mentre stava arrampicando sulle placchette del San Martino: l’infortunato è stato trasportato in codice verde all’ospedale Manzoni di Lecco.