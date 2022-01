Doppio intervento dei Vigili del Fuoco a Sala al Barro e Cortenova

Incendio in un appartamento e fiamme in un box auto

Primo giorno dell’anno impegnativo per i Vigili del Fuoco

GALBIATE/CORTENOVA – Primo giorno dell’anno impegnativo per le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco del comando di Lecco. Dopo l’incendio di Premana, all’Alpe Vegessa, della scorsa notte, altri due interventi hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco.

Due autopompe e un autoscala sono intervenute a Sala al Barro, nel comune di Galbiate, per un incendio in un appartamento dove è stata portata al sicuro una signora rimasta leggermente intossicata. Altre quattro squadre sono intervenute a Cortenova, in Valsassina, per un incendio divampato in un box auto.