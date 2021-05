In entrambi i casi le persone sono state soccorse dall’elicottero di Areu

Allertati anche gli uomini del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco

CIVATE/COLLE BRIANZA – Pomeriggio movimentato quello di oggi, 29 maggio, sulle montagne lecchesi con due elicotteri di Areu in azione praticamente in contemporanea nei territori di Colle Brianza e Civate, in entrambi i casi sono stati allertati gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco.

Erano da poco passate le 16 quando è giunta la prima richiesta di aiuto dalla zona del Monte di Brianza per una caduta in bicicletta in una zona impervia. In volo si è alzato l’elicottero da Como e la persona è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico).

Qualche minuto dopo una nuova chiamata è arrivata da Civate per un uomo di 76 anni che ha accusato un forte dolore toracico nella zona di San Pietro al Monte. L’uomo è stato raggiunto dall’elicottero alzatosi in volo da Milano e, fortunatamente, le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto si era pensato in un primo momento. L’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).