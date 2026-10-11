Doppio intervento di soccorso in montagna: una caduta in Grignone e una in Grignetta

Gli escursionisti coinvolti, in entrambi i casi, non sarebbero in pericolo di vita

I due incidenti sono avvenuti nei pressi del Rifugio Brioschi e nei pressi del Rifugio Rosalba

ESINO LARIO/MANDELLO – Doppio intervento di soccorso in montagna nel pomeriggio di oggi, domenica, in Grignone e Grignetta, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. La prima chiamata è arrivata intorno alle 15, lungo la via della Ganda, sotto al Rifugio Brioschi, per una caduta. In posto l’elisoccorso da Como e i tecnici del Soccorso Alpino stazione Valsassina: una donna è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Gravedona in codice verde (poco critico).

Pochi minuti dopo, intorno alle 15.30, una seconda chiamata è arrivata per un’altra caduta, questa volta in Grignetta, lungo il sentiero delle Foppe che dai Resinelli sale al Rifugio Rosalba. Anche in questo caso sono stati allertati i tecnici del Soccorso Alpino e l’elisoccorso da Sondrio. Una donna di 58 anni è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).