Doppio ribaltamento sulla SS36, soccorse due persone nel giro di poche ore

Il primo sinistro all’alba nella galleria Dorio, mentre una 23enne si è ribaltata all’ingresso della super ad Abbadia

Incidente nella notte anche a Mandello, in località Olcio, lungo la Sp72, coinvolto un 31enne

ABBADIA/DORIO/MANDELLO – Brutto incidente intorno alle otto di questa mattina, domenica, sulla Statale 36: un’auto, con a bordo una ragazza di 23 anni, si è ribaltata all’imbocco della superstrada ad Abbadia, in direzione sud, appena fuori dalla galleria. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco in soccorso della giovane che è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).

All’alba, ore 5.30, un incidente simile si è verificato nella galleria Dorio, sempre sulla SS36, stavolta in direzione Nord. Croce Rossa di Colico e un’automedica da Lecco hanno raggiunto il luogo del sinistro per prestare le prime cure alla persone coinvolta, un uomo che fortunatamente non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Un altro incidente, stavolta sulla Sp72 a Mandello, in località Olcio, è avvenuto verso le due della notte tra sabato e domenica. A essere coinvolto un ragazzo di 31 anni, trasportato in ospedale a Lecco dal Soccorso degli Alpini di Mandello. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.