Dramma a Lecco, una donna è stata trovata morta in piazza Cappuccini

La tragedia all’alba di oggi, lunedì, la 42enne sarebbe precipitata dalla finestra del palazzo dove abitava

A trovarla in strada sono stati alcuni vicini che hanno allertato i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare

LECCO – Dramma a Lecco dove una donna di 42 anni è stata trovata morta in piazza Cappuccini, nel rione di Santo Stefano. L’allarme è scattato alle ore 6.20 di oggi, lunedì 26 ottobre, quando alcuni residenti hanno notato il corpo senza vita della donna che abitava in zona.

Dalle prime informazioni la 42enne sarebbe precipitata dalla finestra del palazzo dove abitava, ancora da stabilire le cause della caduta. Sul posto, in codice rosso, sono state inviate l’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l’automedica da Lecco, ma per la donna (che sarebbe precipitata dall’11° piano) non ci sarebbe stato nulla da fare.

Anche le forze dell’ordine hanno raggiunto il luogo della tragedia, spetterà alla Polizia di Stato effettuare le indagini e ricostruire con esattezza i contorni della vicenda e le cause della drammatica vicenda.

Lo scorso 2 agosto un’altra persona era morta in circostanze simili nella stessa zona, a pochi metri di distanza.

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