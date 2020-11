Dramma al Comando dei vigili: il consiglio comunale si ferma per l’agente scomparso

Un minuto di silenzio e seduta del Consiglio comunale rinviata dopo la morte dell’agente

Il sindaco Gattinoni: “Vicinanza alla famiglia, la dinamica dei fatti in accertamento”

LECCO – “Al momento le istituzioni stanno accertando la dinamica dei fatti e non è possibile riferire di più. In questa circostanza ogni parola è di troppo”. Il sindaco Mauro Gattinoni ha preso parola all’inizio del consiglio comunale di questa sera, riferendo di quanto accaduto solo due ore prima al vicino comando della Polizia Locale di via Sassi (vedi articolo).

“Un evento tragico – ha aggiunto il sindaco – Desideriamo tutti esprimere un sentimento di cordoglio e di vicinanza ai famigliari, al corpo di Polizia Municipale e ai colleghi tutti, che hanno avuto modo di apprezzare le qualità umane e professionali del nostro agente”.

I consiglieri si sono uniti in un minuto di silenzio. La riunione in programma, a seguito di questa tragedia, è stata rinviata al 30 novembre. “Ci sembra di interpretare così’ il sentimento di tutti a fronte di quanto accaduto” ha spiegato il presidente Francesca Bonacina.