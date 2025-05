Dramma sul Resegone, morto escursionista

La tragedia si è consumata alle 12.30 circa di oggi, sabato

La vittima è precipitata per diversi metri in canale che conduce verso la Val Caldera

LECCO – Un drammatico incidente si è consumato oggi, sabato, sul Resegone, dove un escursionista ha perso la vita precipitando per diversi metri lungo la Val Caldera sul versante che guarda Morterone. Secondo le prime informazioni frammentarie giunte in redazione, sembrerebbe si tratti di un giovane che in compagnia del suo cane era impegnato a percorrere il sentiero delle creste.

La tragedia si sarebbe consumata alle 12.30 circa, quando il giovane, per cause ancora da chiarire, è precipitato lungo un canale che conduce verso la Val Caldera. Un volo fatale, che non gli ha lasciato scampo.

A notare quanto accaduto sarebbe stato un altro escursionista, che in quel momento si trovava nei paraggi. È stato lui ad allertare immediatamente i soccorsi. Da Como si è alzato in volo l’elisoccorso, che ha raggiunto rapidamente la zona indicata con lo staff tecnico e medico, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Allertato anche il Soccorso Alpino della stazione di Lecco, qualora fosse stato necessario un ulteriore supporto operativo. L’intervento si è svolto in condizioni meteo favorevoli, ma il terreno particolarmente scosceso ha richiesto comunque la massima attenzione da parte dei soccorritori.

La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità competenti. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull’identità della vittima, né sull’esatta sequenza degli eventi. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.