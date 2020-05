Due incidenti in montagna, elisoccorso in Grignetta e Resegone

Cadute lungo la cresta Cermenati e il canalone di Valnegra

Entrambi i feriti recuperati dall’elisoccorso

MANDELLO/LECCO – Ancora interventi in montagna nel primo pomeriggio di oggi, domenica, per due incidenti avvenuti contemporaneamente in Grignetta e sul Resegone.

Stando a quanto appreso, probabilmente in seguito a una caduta, l’escursionista soccorso in Grignetta si sarebbe lussato a una spalla mentre stava percorrendo la cresta Cermenati. Sul posto, in codice giallo è stato inviato intorno alle 13 l’elisoccorso che ha recuperato l’escursionista che, fortunatamente, non ha subito gravi traumi.

Poco dopo le 13.30, invece, l’elisoccorso di Bergamo è intervenuto in codice giallo sul Resegone nel Canalone di Valnegra che dal rifugio Azzoni scende verso la Capanna Monza, dove un uomo di 49 anni sarebbe caduto riportando un trauma cranico. L’escursionista, cosciente, è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Nella mattinata di oggi l’elisoccorso era già intervenuto per recuperare due scalatori in difficoltà su una via del Fungo in Grignetta.