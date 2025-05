Due incidenti in moto, soccorsi al lavoro a Sirone e Lecco

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica

Tre le persone ferite

SIRONE/LECCO – Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 18 maggio, si sono verificati due incidenti che hanno visto coinvolti due motociclisti. Il primo, uno scontro tra un’auto e una moto, è avvenuto poco dopo le 14 a Sirone lungo la Sp52. Soccorso un giovane di 28 anni che è stato trasportato all’ospedale con ferite lievi (codice verde).

Il secondo incidente si è verificato intorno alle 14.30 in viale Brodolini a Lecco, coinvolte anche questa volta un’auto e una moto. Sul posto è intervenuta in codice giallo (mediamente critico) una ambulanza della Croce Rossa di Lecco per soccorrere due feriti, un uomo di 58 e una donna di 59 anni. Presenti anche agli agenti della Polizia Locale.