Due incidenti stradali lungo la SS36 nella notte: coinvolti quattro giovani

Nel primo caso l’auto si è scontrata contro un ostacolo, nel secondo si è ribaltata

LECCO – Due incidenti stradali si sono verificati nella notte fra sabato e domenica lungo la strada statale 36: coinvolti quattro giovani.

La richiesta di soccorso per il primo incidente è arrivata all’Areu all’1.46: l’auto, con a bordo un ragazzo 21enne e una ragazza 19enne, viaggiava in direzione nord quando è finita fuori strada scontrandosi contro un ostacolo lungo la rampa d’uscita a Abbadia. Il 21enne risulta illeso, la ragazza invece ha riportato un trauma distorsivo del rachide, entrambi sono stati accompagnati all’ospedale Manzoni dall’ambulanza della Croce rossa di Lecco in codice verde.

Un’ora più tardi, alle 2.44, l’auto di due ragazze, di 17 e 19 anni, si è ribaltata lungo la ss36 dir fra Lecco e Ballabio: sul posto oltre all’ambulanza della Croce rossa di Valmadrera, anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Lecco. La 19enne ha riportato un trauma alla spalla, la 17enne invece alla colonna vertebrale e al polso. Entrambe sono state ricoverate in codice giallo al pronto soccorso di Lecco.