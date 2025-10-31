Due maxi-empori di Lecco nel mirino della Finanza, sequestrati oltre mille giocattoli pericolosi

Erano privi della certificazione dell’UE e delle indicazioni per prevenire il soffocamento o ingerimento

Le sanzioni amministrative previste dalle legge oscillano da 1.500 a 10.000 euro

LECCO – I Finanzieri del Gruppo Guardia di Finanza Lecco, nell’ambito di una serie di controlli tesi alla corretta commercializzazione di prodotti di consumo effettuati in occasione della festa di Halloween e delle prossime festività natalizie, nei giorni scorsi, hanno sequestrato oltre 1.000 giocattoli potenzialmente pericolosi.

Nel corso dei controlli, l’attenzione dei militari si è concentrata verso due maxi-empori, dove sono stati rinvenuti e sequestrati un migliaio di bambole e fantocci con motivi natalizi privi della certificazione prevista dall’Unione Europea per l’immissione in consumo in sicurezza. I prodotti sarebbero stati mancanti, inoltre, anche delle indicazioni minime previste dalla normativa per prevenire il rischio di soffocamento o ingerimento per i più piccoli.

Al termine dei controlli, i rappresentanti legali delle società sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Como di Lecco e Sondrio per le sanzioni amministrative previste dalle legge che oscillano da 1.500 a 10.000 euro. L’operazione rientra nel quadro di un più ampio piano di intensificazione dei controlli in materia di sicurezza prodotti e contrasto alla contraffazione dei marchi, finalizzato a tutelare la salute dei cittadini e a salvaguardare la libera concorrenza del mercato ovvero tutti i commercianti che operano legalmente sul territorio.

Le attività delle Fiamme Gialle si inseriscono in una azione continuativa di controllo del territorio e sono il diretto risultato della determinata e costante presenza sull’intero territorio provinciale volta al contrasto delle varie forme di illegalità economico-finanziaria.