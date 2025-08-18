Due poliziotti fuori servizio salvano la vita a un uomo sul Monte Barro

E’ successo nel pomeriggio di Ferragosto, nei pressi della Baita degli Alpini

I due agenti del Commissariato Lorenteggio hanno sentito le grida d’aiuto e sono prontamente intervenuti

GALBIATE – Quando hanno sentito le grida d’aiuto non hanno perso tempo e si sono messi alla ricerca dell’uomo in difficoltà. E’ successo nel pomeriggio dello scorso Ferragosto, protagonisti due poliziotti fuori servizio del Commissariato Lorenteggio che stavano percorrendo un sentiero sul Monte Barro, sopra Galbiate, a circa 800 metri di quota.

L’intervento dei due agenti della Polizia è stato provvidenziale perché, proprio nei pressi della Baita degli Alpini, hanno individuato e prestato i primi soccorsi a un uomo anziano, sprovvisto di cellulare, riverso a terra e in evidente difficoltà, in una zona particolarmente pericolosa, poiché vicina a un dirupo.

Dopo essersi qualificati, i due agenti hanno immediatamente messo in sicurezza l’uomo, con pregressi problemi di salute, e hanno contattato i soccorsi. Uno dei due ha poi raggiunto i mezzi di emergenza per guidare i soccorritori lungo il sentiero e abbreviare i tempi di intervento.

Sul posto sono giunti il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco di Lecco e il Soccorso Alpino, che hanno provveduto al trasporto in barella dell’infortunato fino all’ambulanza. L’anziano è stato trasportato all’ospedale di Lecco, dove è giunto in codice giallo (mediamente critico) e dove, successivamente, è stato dichiarato fuori pericolo.

Al termine dell’intervento di soccorso, il presidente dell’Associazione Alpini della Baita di Galbiate ha espresso i più sentiti ringraziamenti ai due agenti per la prontezza, il coraggio e il senso del dovere dimostrati, sottolineando la costante vicinanza e disponibilità della Polizia di Stato al servizio della collettività, anche al di fuori dei compiti istituzionali.