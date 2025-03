E’ grande il dolore per la morte di Silvia Anghileri, aveva 43 anni

Una donna molto conosciuta e stimata, lavorava all’ufficio postale di corso Matteotti

Raccolta fondi per due progetti che Silvia aveva nel cuore: Opera San Francesco e i bimbi di un orfanatrofio in Namibia

LECCO/MALGRATE – E’ grande il dolore per la morte di Silvia Anghileri all’età di soli 43 anni. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole. Silvia era molto conosciuta a Lecco e non solo, ormai da qualche anno lavorava presso l’Ufficio Postale di corso Matteotti, a Lecco, nel rione di Castello: apprezzata per la sua grande professionalità e il suo carattere solare.

Donna dalle mille passioni amava la cultura a tutto tondo, era appassionata di teatro, musica, libri, cinema, pittura e fotografia. Mercoledì scorso se n’è andata improvvisamente lasciando tutti attoniti. I funerali saranno celebrati a Malgrate, nella chiesa parrocchiale di San Leonardo, alle ore 16 di oggi, sabato 15 marzo.

La sorella Francesca ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma https://www.gofundme.com/: “Silvia non avrebbe voluto fiori ma donazioni per fare il bene. E così provo a rispettare il suo desiderio. Con questa raccolta fondi supporterò Opera San Francesco e personalmente (come ho già fatto la scorsa estate con il grande supporto ed entusiasmo di Silvia) i bambini bisognosi di un orfanatrofio della Namibia che incontro nei miei viaggi in Africa. Portiamo avanti i sogni di Silvia”.