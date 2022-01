E’ morta l’avvocato Franca Alessio: “Generosa compagna di battaglie di civiltà”

Fu accanto a Beppino Englaro come curatore speciale della figlia Eluana

E’ morta venerdì scorso all’età di 71 anni, i funerali lunedì alle ore 15.30 nella basilica di San Nicolò a Lecco

LECCO – E’ morta nelle scorse ore l’avvocato Franca Alessio, aveva 71 anni. Una donna molto conosciuta in città per il suo costante impegno nella difesa dei diritti civili di tutti. Fu accanto a Beppino Englaro nella lunga battaglia per il riconoscimento dei diritti della figlia Eluana. E’ degli anni ’70 il suo impegno nel Partito Comunista di cui è stata consigliere di minoranza a Lecco tra il ’75 e il ’79.

Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia: “Siamo costernati e addolorati per la prematura e inaspettata scomparsa dell’avvocatessa Franca Alessio, generosa compagna di battaglie di civiltà in difesa dei diritti di tutti i cittadini e delle nostre libertà. Ci uniamo al cordoglio della famiglia” hanno scritto Comitato Eutanasia Legale Lecco, Cellula Coscioni Lecco e Associazione L’Asino di Buridano.

Cordoglio anche da parte di +Europa Lario nelle persone di Francesco Cima Vivarelli, coordinatore; Matteo Redaelli, tesoriere e Domenico Saggese, presidente: “Abbiamo appeso con sgomento la notizia della scomparsa dell’Avv. Franca Alessio, già curatore speciale di Eluana Englaro, da sempre vicina alle posizioni espresse dal nostro partito. L’Avv. Alessio, nel perseguire gli scopi del suo agire politico, non ha mai fatto venire meno il proprio fattivo sostegno alle iniziative di +Europa. Il gruppo di +Europa Lario la vuole ricordare nella veste di autenticatore ai banchetti promossi la scorsa estate a favore della raccolta firme a sostegno del referendum sull’eutanasia, sempre disposta a sostenere l’iniziativa non mancando in nessun modo a quell’impegno che la vedeva da sempre schierata a favore dei diritti civili. Ai familiari dell’Avv Alessio la vicinanza dei membri di +Europa Lario e dei suoi sostenitori ed amici”.

Lettrice del gruppo “I Promessi Sposi in circolo: letture popolari”, a salutarla per l’ultima volta è stato Bruno Biagi: “Ci ha lasciato Franca Alessio. La nostra Vice Presidente, amica carissima, appassionata lettrice de I Promessi Sposi. Ciao Franca”.

I funerali saranno celebrati nella basilica di San Nicolò a Lecco lunedì 24 gennaio alle ore 15.30.