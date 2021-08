E’ morto Antonio Valsecchi: fu tra i fondatori del Coro Grigna

Nel 2002 ricevette la civica Benemerenza dal Comune di Lecco e nel 2003 il premio “L’alpino dell’anno”

Lunghissimo il suo impegno di volontariato in Africa presso la popolazione della Tanzania

LECCO – E’ morto ieri, martedì, Antonio Valsecchi, alpino classe 1934, laorchese doc, nel 1958 fu tra i fondatori del celebre Coro Grigna dell’Ana di Lecco con gli amici: Giuseppe Scaioli (Maestro) col fratello Franco Scaioli, Antonio Resinelli e Adriano Arrigoni, realtà canora del territorio lecchese, che nel 2018 ha festeggiato i 60 anni di fondazione.

Nel 2002 Antonio Valsecchi era stato insignito della Civica Benemerenza dal Comune di Lecco e nel 2003 ha ricevuto il premio “L’Alpino dell’anno” per il suo impegno di volontariato verso la popolazione della Tanzania in Africa.

Un lungo lavoro di solidarietà, iniziato recuperando nel lecchese vecchi macchinari tipografici, lui che di quell’attrezzatura ne conosceva ogni dettaglio, avendo svolto il tipografo di professione per la casa Editrice Stefanoni; una volta risistemati e rimessi in funzione, con l’aiuto di missionari passionisti a Dodoma quei macchinari sono stati portati in Tanzania, dove è stato realizzato il primo laboratorio di stampe della capitale. Successivamente ha dato il via ad una raccolta di materiale didattico contribuendo all’apertura di una scuola elementare, mentre nel 1994, per la Missione 52, ha recuperato macchinari di sartoria, falegnameria e carpenteria. E ancora, sempre in Tanzania ha collaborato per la costruzione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, attivandosi anche per la raccolta di materiale medico sanitario. Valsecchi sosteneva che fosse necessario lavorare in questa direzione “per dare alla gente della Tanzania un’istruzione e un lavoro perchè in questo modo si riesce dar loro un futuro per vivere”.

Tra i numerosi impegni, Valsecchi è stato anche volontario della Protezione civile nella Squadra antincendio boschivo Gruppo Alpini Monte Medale di Rancio e Laorca. Amante della fotografia, da buon alpino è stato anche un grande appassionato di montagna.

“Nostro padre aveva entusiasmo per tutto ciò che faceva – raccontano i figli Nadia e Stefano – a volte ha preso decisioni difficili, con coraggio e senza avere mai paura di niente. E’ stato un padre che ci ha sempre spronato a fare. Un uomo aperto, gli piaceva il confronto, ma era anche un tipo che si ‘accedeva’ subito, pronto a sostenere la propria posizione e a portare avanti il suo punto di vista”.

Valsecchi lascia la moglie Carla e i figli Stefano e Nadia. I funerali si terranno domani, giovedì, alle 14.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Laorca.