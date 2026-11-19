Il giornalista e scrittore aveva 91 anni. La cerimonia di consegna del riconoscimento si era svolta il 28 novembre 2024 alla Casa dell’Economia

Nato a Roma nel 1935, Augias è stato una delle figure più conosciute del giornalismo culturale italiano. Aveva condotto programmi come Telefono Giallo, Le storie – Diario italiano e La Torre di Babele, continuando a occuparsi di cultura e attualità

LECCO – La notizia della scomparsa di Corrado Augias riporta alla memoria anche il legame con Lecco, dove nel novembre 2024 il giornalista e scrittore aveva ricevuto il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni alla carriera. Augias è morto oggi, giovedì 19 novembre, all’età di 91 anni.

La città lo aveva accolto il 28 novembre 2024 all’auditorium della Casa dell’Economia, in occasione della cerimonia organizzata da 50&Più Lecco. Un appuntamento partecipato, nel quale era stato celebrato un percorso professionale che ha attraversato oltre mezzo secolo di giornalismo, televisione e letteratura.

Il riconoscimento gli era stato assegnato per la sua attività culturale e per la capacità di affrontare e raccontare temi complessi, dalla storia alla religione, dalla politica alla società. La motivazione della Giuria aveva richiamato in particolare la sua capacità di utilizzare la parola, scritta e pronunciata, come strumento di ricerca e conoscenza, sottolineandone la curiosità intellettuale.

Nel corso della serata, Augias aveva dialogato con Ermanno Paccagnini, presidente della Giuria tecnica del Premio, condividendo con il pubblico riflessioni legate al proprio lavoro e alla cultura. Nell’albo dei vincitori alla carriera era subentrato ad Alessandro Barbero, premiato nell’edizione precedente.

Una carriera tra giornalismo, libri e televisione

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Corrado Augias ha costruito una lunga carriera nel panorama culturale italiano. Giornalista, scrittore, saggista e autore televisivo, ha saputo muoversi tra linguaggi diversi mantenendo al centro l’approfondimento e la divulgazione.

Ha lavorato per importanti testate nazionali, tra cui L’Espresso, Panorama e La Repubblica. Con quest’ultima ha avuto un rapporto particolarmente lungo, occupandosi anche della rubrica delle lettere dei lettori.

In televisione ha firmato e condotto programmi che hanno lasciato il segno, a partire da Telefono Giallo, trasmissione dedicata alla ricostruzione di casi giudiziari e di cronaca, fino a Le storie – Diario italiano, Enigma e Città segrete. Negli ultimi anni era approdato su La7 con La Torre di Babele, programma dedicato ai grandi temi della storia, della cultura e dell’attualità.

Numerosi anche i suoi libri, nei quali ha affrontato argomenti storici, religiosi e sociali, contribuendo a portare temi complessi all’attenzione di un pubblico ampio. Tra i titoli più conosciuti Inchiesta su Gesù, scritto con Mauro Pesce, I segreti del Vaticano e Il grande romanzo dei Vangeli.

La sua scomparsa chiude una lunga stagione del giornalismo e della divulgazione italiana. A Lecco resta il ricordo della sua presenza e del riconoscimento che la città gli aveva tributato nel 2024, quando il Premio Manzoni alla carriera aveva celebrato il valore di un’intera vita dedicata alla cultura e all’informazione.