E’ morto Di Nunno, il presidente artefice della storica promozione della Calcio Lecco in Serie B

Imprenditore pugliese, rilevò il club nel 2017 dopo il fallimento e lo guidò dalla D alla B

La promozione storica maturò nei playoff contro Ancona, Pordenone, Cesena e Foggia, chiudendo un’attesa lunga mezzo secolo

LECCO – È stato il presidente che ha riportato il Lecco in Serie B dopo cinquant’anni. È questo il segno più profondo lasciato da Paolo Di Nunno, morto nelle scorse ore, imprenditore pugliese originario di Canosa, classe 1948, e protagonista assoluto della rinascita bluceleste culminata nella storica promozione del 2023.

Arrivato a Lecco il 12 giugno 2017, Di Nunno rilevò il club all’asta fallimentare indetta dal Tribunale dopo il crack del 2016, presentando l’unica offerta e assumendosi anche il peso dei debiti sportivi. Da quel momento prese avvio un lungo percorso che in pochi anni riportò il Calcio Lecco 1912 dal dilettantismo al calcio che conta.

Sotto la sua presidenza il Lecco vinse il girone A della Serie D nella stagione 2018-2019, tornando tra i professionisti dopo sette anni di assenza, e consolidò la propria posizione in Serie C, sfiorando più volte il salto di categoria. Il capolavoro arrivò però nella stagione 2022-2023: una squadra partita senza i favori del pronostico, rivoluzionata a stagione in corso con l’arrivo di Luciano Foschi in panchina, chiuse al terzo posto la regular season e poi attraversò i playoff eliminando Ancona, Pordenone e Cesena, fino alla finale contro il Foggia. Il doppio successo contro i pugliesi sancì il ritorno del Lecco in Serie B, a cinquant’anni dall’ultima apparizione nel campionato cadetto, che risaliva al 1972-1973.

Un traguardo storico, ottenuto senza operazioni fuori scala sul mercato: l’investimento più oneroso dell’era Di Nunno restò l’acquisto di Alessandro Bianconi per 60 mila euro. La promozione fu accompagnata anche dalle complesse vicende legate allo stadio Rigamonti-Ceppi, impianto comunale da 4.997 posti, che costrinsero il club a un’estate di ricorsi e lavori di adeguamento per oltre 1,2 milioni di euro, prima del via libera definitivo alla disputa delle gare interne.

La stagione 2023-2024, la prima in B dopo mezzo secolo, si rivelò invece amara: il cambio in panchina da Foschi a Emiliano Bonazzoli non invertì la rotta e il Lecco chiuse all’ultimo posto, retrocedendo immediatamente. Il 13 giugno 2024 Di Nunno cedette l’intero pacchetto azionario ad Aniello Aliberti, chiudendo ufficialmente la sua esperienza in bluceleste.

Figura divisiva ma centrale, Di Nunno aveva già affidato nel 2019 la presidenza al figlio Cristian, restando comunque in organigramma come amministratore delegato. L’uscita di scena dal Lecco non segnò l’addio al calcio. Di Nunno rientrò subito nel dilettantismo assumendo la presidenza della Baranzatese, formazione milanese di Promozione. Proprio la Baranzatese ha annunciato la sua scomparsa con un messaggio di cordoglio diffuso nelle scorse ore, riportato integralmente:

“La Baranzatese piange la scomparsa del Presidente Paolo Di Nunno.

Con profonda commozione annunciamo la perdita di una figura che negli ultimi anni ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la nostra comunità. Il Presidente Di Nunno ha guidato la società con passione e dedizione , lasciando un segno indelebile nella storia del club.

Tutta la Baranzatese si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Il suo impegno, il suo entusiasmo e il suo attaccamento ai nostri colori continueranno a vivere nei nostri cuori e nel nostro impegno quotidiano.

Ciao Presidente.”

Negli ultimi tempi Di Nunno aveva anche raccontato la propria esperienza nel libro “Tutti i miei campi”. Resta soprattutto l’eredità sportiva: essere stato il presidente che ha riportato il Lecco in Serie B dopo cinquant’anni, un risultato che lo consegna definitivamente alla storia calcistica della città.