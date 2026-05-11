È morto Enrico Rossi, commercialista e figura del no profit lecchese

Rossi era stato vicepresidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese e componente di Fondazione Cariplo

I funerali giovedì 14 maggio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Leonardo a Malgrate

LECCO – Lutto nel mondo professionale e del volontariato lecchese per la scomparsa di Enrico Rossi, morto all’età di 79 anni. Commercialista stimato e figura di riferimento per il territorio tra Lecco e Milano, Rossi aveva affiancato all’attività professionale un costante impegno nel sociale e nel mondo delle fondazioni.

Nel corso degli anni aveva ricoperto incarichi di rilievo come vicepresidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese e componente della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo, distinguendosi per il contributo offerto alle realtà associative e al settore del no profit.

La notizia della scomparsa è stata annunciata dalla moglie Barbara, dal figlio Federico con Silvia, dal nipote Edoardo e dai familiari. Le esequie saranno celebrate giovedì 14 maggio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Leonardo a Malgrate, prima della cremazione.

La camera ardente è stata allestita alla Casa Funeraria Ferranti di via Celestino Ferrario 5 a Lecco, dove sarà possibile rendere omaggio a Rossi dalle 9 alle 18.

Alla notizia della morte è arrivato anche il messaggio di cordoglio del sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.

“Con la scomparsa di Enrico Rossi perdiamo non solo un importante commercialista, punto di riferimento per numerose aziende primarie, ma anche una persona che ha saputo mettere le proprie competenze al servizio della comunità e del mondo del volontariato”, ha dichiarato Piazza.

Il sottosegretario regionale ha ricordato il contributo offerto da Rossi nel settore del no profit e nelle fondazioni del territorio, sottolineando come il suo impegno abbia lasciato “un segno concreto e duraturo, contribuendo a rafforzare reti di solidarietà e sostegno sociale”.

“La sua scomparsa lascia un vuoto importante sia nel mondo professionale sia in quello del volontariato, che ha potuto beneficiare della sua esperienza e della sua disponibilità”, ha aggiunto Piazza, rivolgendo infine “alla famiglia e a tutti i suoi cari le più sentite condoglianze e la mia vicinanza personale”.