E’ morto Ferruccio Gianola, per tutti ‘Cippo’, ex titolare del Bar Oasi a Pescarenico

Da oltre un anno lottava contro un tumore. Aveva 62 anni

Nel 1985 aveva aperto il Bar Oasi a Pescarenico, chiuso nel 2018

LECCO – Si è spento a 62 anni Ferruccio Gianola, per tutti ‘Cippo’, ex titolare del Bar Oasi di Pescarenico. Da tempo lottava contro il tumore.

Sposato con due figli, Joel e Jasmine, il ‘Cippo’ era conosciuto in città per l’attività nello storico locale di via dei Pescatori portata avanti per ben 33 anni. Era il 1985 quando Gianola, residente a Lecco ma originario della Valsassina, aprì il Bar Oasi rilevando il vecchio Bar Adda.

Un lavoro condotto con passione e dedizione fino a quando ‘Cippo’ ha preso la sofferta decisione di chiudere l’attività. Era settembre del 2018.

Le difficoltà nei tanti anni passati dietro al bancone del suo bar non erano mancate: segnalazioni da parte del vicinato e frequenti controlli delle forze dell’ordine erano più volte state denunciate da Gianola, così come il declino del rione di Pescarenico, ‘dimenticato’ dalle istituzioni. “La nostra fortuna – aveva dichiarato annunciando la chiusura del suo bar – è avere una bellissimo panorama, ma se un turista viene a visitarci non trova nemmeno delle indicazioni per i luoghi manzoniani”.

Da oltre un anno ‘Cippo’ combatteva contro il tumore. Quest’oggi, domenica 15 novembre, si è purtroppo spento nella sua abitazione a Belledo.