LECCO – Lutto in casa Sci Club Lecco per la scomparsa del Presidente Onorario Giovanni Battista Valsecchi “Bumba”. Nato il 20 aprile del 1927 Valsecchi è scomparso questa mattina, venerdì, a Lecco dove abitava con la famiglia.

Nato e cresciuto nel rione di Laorca, si era poi trasferito con la famiglia nel vicino rione di Malavedo, in località Credeé. Imprenditore di professione, Valsecchi diede vita ad un’azienda di trasporti coltivando nel tempo libero una profonda passione per la montagna e per lo sci in particolare.

“E’ sempre stato una persona forte e piena di entusiasmo – ricorda il figlio Alberto – Andava in montagna a camminare, qualche arrampicata ogni tanto e poi lo sci, passione che lo portò ad entrare nello Sci Club Lecco divenendone persino presidente. Ma in generale mio padre è sempre stato una persona attiva, appassionata di sport, basti pensare che all’età di 70 anni si appassionò così tanto al mondo dell’equitazione arrivando persino ad acquistare un cavallo…”.

Valsecchi fu l’ottavo presidente del sodalizio sciistico lecchese subentrando a Riccardo Cassin. Con lui vennero organizzate per la prima volta nel territorio lecchese il “Campionato Italiano Assoluto” di Gigante e due gare di Coppa Europa di Super Gigante femminile.

Sposato con Luisa dalla quale ha avuto quattro figli: Alberto, Lella, Riri e Franco quest’ultimo scomparso in giovane età in seguito ad un incidente in montagna.

I funerali si terranno lunedì alle 14.30 nella chiesa di Malavedo (Lecco).