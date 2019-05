Grazie all’amicizia con l’esploratore Carlo Mauri portò a Lecco l’innovativo metodo Ilizarov per l’allungamento osseo

LECCO – Lutto in città e nel mondo della medicina. All’età di 88 anni è morto il Dottor Angelo Villa, stimato ortopedico già primario del reparto di Ortopedia all’ospedale di Lecco.

Una figura importantissima quella del dottor Villa nell’importazione, introduzione e divulgazione del metodo Ilizarov per allungamento delle ossa.

Fu infatti proprio al Dottor Villa che l’alpinista ed esploratore lecchese Carlo Mauri, affetto dai postumi di una frattura ad una gamba, dopo essere stato curato con successo in Russia dal professor Gavriil Abramovič Ilizarov, consegnò numerose foto degli straordinari risultati di quel metodo.

Correva l’anno 1980 e il Dottor Villa informò l’allora primario del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Lecco professor Roberto Cattaneo di essere venuto a conoscenza di quel metodo innovativo.

D’innanzi alla documentazione fotografica che mostrava risultati impensabili fino ad allora, Ilizarov venne prima invitato a Bellagio per un congresso e poi ad eseguire un intervento di allungamento osseo presso l’ospedale di Lecco.

Da allora all’ospedale di Lecco si iniziò ad operare con il metodo Ilizarov, mentre il Dottor Villa, insieme al collega Dottor Maurizio Catagni, raggiunsero più volte la cittadina di Kurgan, in Siberia, dove il Dottor Ilizarov operava per acquisire sempre più informazioni sulla geniale tecnica, arrivando, nel 1982, a fondare l’associazione per lo studio e applicazione del metodo di Ilizarov (ASAMI).

Nato a Lecco nel 1931, il dottor Villa si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1957 presso l’Università statale di Milano. Nel 1962 ha conseguito la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia e dal 1960 al 1998 ha sempre esercitato la professione di Medico Ortopedico presso l’Ospedale di Lecco, percorrendo tutte le tappe della carriera ospedaliera.

Come anticipato, nel 1980, tramite l’amico Carlo Mauri (di cui proprio oggi, 31 maggio, ricorre l’anniversario della scomparsa avvenuta nel 1982), viene a conoscenza delle scoperte di Ilizarov, geniale ortopedico sovietico. Acquisite le necessarie conoscenze durante i suoi vari soggiorni a Kurgan, in Siberia, il Dottor Villa contribisce attivamente alla loro diffusione e applicazione in Italia e nel mondo fondando, nel 1982, con alcuni amici la società scientifica Asami. Associazione che col tempo è cresciuta generando associazioni simili a livello mondiale.

Nel corso della sua lunga carriera il Dottor Villa ha contribuito a diffondere ovunque queste metodologie di cura efficaci nella soluzione di molteplici patologie ossee quali le malformazioni congenite dell’apparato locomotore e le deformità postraumatiche acquisite e gravi infezioni ossee fino ad allora ritenute insanabili.

Il Dottor Villa è stato inoltre presidente della Croce Rossa Italiana, dell’Ordine dei medici e della commissione Invaldi Civili nella sua città. Ruoli svolti con grande dedizione e determinazione.

L’esimio Dottor Villa lascia la moglie Gabriella, i figli Natale Luca e Nicoletta, i fratelli e i nipoti che annunciano “con grande dolore la scomparsa di uno stimato professionista, un marito e padre affettuoso, un nonno speciale che ha cresciuto i suoi nipoti con amore trasmettendo loro la sua passione per ‘il sapere’ ”.

Le esequie si celebreranno sabato 1 giugno alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale di Maggianico.

Un sentito ringraziamento da parte dei famigliari ai suoi colleghi e a tutti coloro che lo hanno assistito e gli sono stati vicino in questo lungo periodo di malattia.