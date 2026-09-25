E’ morto il dottor Maurizio Catagni, ortopedico che portò a Lecco il metodo Ilizarov

Classe 1945, è stato colpito da un improvviso malore nella giornata di ieri

Ortopedico di fama internazionale, fu un pioniere nella tecnica che permette l’allungamento delle ossa

LECCO – E’ morto a causa di un improvviso malore il dottor Maurizio Catagni, una figura di grandissimo rilievo nel campo dell’ortopedia a livello internazionale. Classe 1945, il suo nome è indissolubilmente legato a quello di Gavriil Abramovic Ilizarov, dottore russo che inventò la tecnica per permettere l’allungamento degli arti tramite l’applicazione di fissatori esterni.

Bisogna tornare al 1979 quando il noto alpinista lecchese Carlo Mauri, che da quasi 20 anni soffriva di un grave problema a una gamba dopo un incidente con gli sci, dopo cure e operazioni andate male, decise di affidare la sua gamba martoriata a un chirurgo confinato in Siberia, Gavriil Abramovic Ilizarov appunto. Nel 1981 la particolare tecnica fu portata anche a Lecco rendendo la nostra città un vero e proprio punto di riferimento a livello internazionale.

Catagni è stato direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Lecco dal 1999 fino al 2010. Dopo il pensionamento ha continuato a lavorare in ospedale creando anche il “Master in fissatori esterni e metodo Ilizarov”. Nel 2012 l’incarico da professore presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Milano e la nomina di Responsabile del Centro Regionale di Riferimento delle metodiche di Ilizarov del Manzoni. Lasciato il Manzoni, Catagni era sempre rimasto legato al suo lavoro collaborando con la clinica Mangioni di Lecco.

In queste ore sono tantissimi gli attestati di stima per un medico che è stato capace di adottare una tecnica rivoluzionaria che ha cambiato la vita di tanti pazienti. E sono proprio i numerosi pazienti, operati dal dottor Catagni in tanti anni di carriera, a esprimere un sincero sentimento di cordoglio e affetto.