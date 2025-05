E’ morto il professor Nicola Natale, è stato primario all’Ospedale di Lecco

Ginecologo, è stato figura di spicco nel Movimento per la Vita

MILANO – Si è spento a Milano, nella notte tra il 13 e il 14 maggio, il professor Nicola Natale. Aveva 83 anni. Ginecologo di lunga esperienza, fu primario all’Ospedale Manzoni di Lecco, del reparto di Ginecologia e Ostetricia, dal 1991 al 2007. Lascia la moglie Annamaria, quattro figli e dodici nipoti.

Figura di spicco nel Movimento per la Vita, è stato presidente lombardo di Scienza & Vita, distinguendosi per il suo impegno nella tutela dell’embrione e nella promozione della maternità. Le sue posizioni, espresse spesso su Avvenire, erano nette ma sempre argomentate, guidate da una profonda fede e da una visione medica e umana della persona.

Seguace del carisma di don Luigi Giussani, fu un punto di riferimento per molti in Comunione e Liberazione. Negli anni Duemila si mise a disposizione anche della vita pubblica come consigliere di zona a Milano.

I funerali si terranno venerdì 16 maggio alle 14.45 nella chiesa di San Vincenzo de’ Paoli, in via Pisacane a Milano. Con lui se ne va un medico che ha fatto della cura e della difesa della vita la sua missione.