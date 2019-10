E’ morto in ospedale il 70enne travolto da un camion sul lungolago

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Capodistria

La vittima, un 70enne, è morto dopo l’arrivo in ospedale.

LECCO – Non ce l’ha fatta il 70enne investito sul lungolago da un camion in transito. Portato in ospedale, l’uomo è morto per i gravi traumi riportati. Si tratta di Mario Ronzoni, classe 1948, di Lecco, volontario in parrocchia ed ex insegnante di religione.

L’incidente è avvenuto martedì mattina all’altezza di via Capodistria pochi minuti prima delle 11. Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, e i Vigili del Fuoco. Subito gravissime sono apparse le condizioni del 70enne trasportato in ospedale in codice rosso con un trauma cranico e toracico-addominale.

Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro: il 70enne sarebbe stato investito mentre attraversava le strisce pedonali, venendo trascinato per alcuni metri dal mezzo pesante. I segni marcati delle gomme sull’asfalto testimoniano la lunga frenata del camion, iniziata in prossimità dell’attraversamento pedonale e terminata dove il mezzo pesante si è fermato.

Sul posto anche la Polizia Locale di Lecco che ha provveduto a chiudere il tratto di strada per consentire le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi del caso.