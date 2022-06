E’ morto l’arcigno difensore del Lecco Silvio “Sisso” Franchi, aveva 89 anni

Nella stagione 1959-60 è stato uno dei protagonisti della promozione del Lecco in Serie A

LECCO – E’ morto all’età di 89 anni Silvio Franchi, arcigno terzino sinistro della Calcio Lecco, nato a Trieste ma da sempre lecchese, cresciuto nel rione di Pescarenico dove abitava.

Una storia calcistica, la sua, iniziata tanti anni fa, nella sua Lecco. Silvio Franchi, per tutti Sisso, esordisce infatti nella stagione 1952-53 indossando la maglia bluceleste in Serie D. Con il Lecco vince il campionato e resta per altre due stagioni giocando nel campionato di Serie C. Nella stagione 1955- 56 accetta l’offerta del Messina in Serie B. Qui farà una sola stagione, chiamato dalla blasonata Roma di mister György Sárosi (sostituito dalla 30^ giornata da Guido Masetti) per giocare nella massima serie. Purtroppo a rovinare tutto è un infortunio al ginocchio che di fatto non permette a Sisso nemmeno di esordire. Se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere, proprio a Roma conosce Anna Maria Lori con la quale convolerà a nozze nel 1960.

Sisso torna così sulle rive del Lario per vestire nuovamente la maglia bluceleste, con il Lecco che milita nella serie Cadetta. Nella due stagioni successive colleziona una sola presenza, poi ritrova lo smalto dei bei tempi e nella mitica stagione 1959-60 è uno dei protagonisti della promozione in Serie A. Con il Lecco esordisce nella massima serie collezionando 8 presente, poi il problema al ginocchio si ripresenta e per Sisso cala il sipario sul calcio giocato.

Arrivando ai giorni nostri, nel 2017 Silvio Franchi è stato premiato dalla società blueceleste, con il premio alla carriera, mentre nel 2019 ha partecipato alla grande festa della Calcio Lecco 1912 per la conquista del Girone A di Serie D.

Persona dal carattere riservato, lascia la moglie Anna Maria, i figli: Aldo con Giulia, Daniela con Elvio e i nipoti Nicole, Maria ed Eric.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Pescarenico, giovedì 9 giugno, alle 15.30. La camera ardente è allestita presso l’ospedale di Lecco fino alle 14.30 di giovedì.

La Calcio Lecco 1912, attraverso una nota stampa fa sapere di “partecipare al lutto per la scomparsa di Silvio ‘Sisso’ Franchi, grande ex difensore del Lecco. Ai suoi cari va l’abbraccio dei Presidenti, dei Direttori, dei tesserati e di tutti i tifosi blucelesti”.