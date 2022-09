In pensione da diverso tempo, l’Ing. Rota aveva 78 anni

LECCO – E’ morto all’età di 78 anni l’Ingegner Giuseppe Rota conosciuto con il diminutivo di Peppo.

Dipendente comunale in pensione, aveva lavorato prima come tencnico e poi come dirigente presso il Comune di Lecco dopo aver conseguito la laurea al Politecnico di Milano in Ingegneria Civile, Idraulica e Ambientale.

Rota, lo scorso 4 luglio, era stato vittima di un brutto incidente domestico, cadendo da un muro del suo giardino, mentre era impegnato in lacuni lavori di giardinaggio. Oggi la triste notizia della sua scomparsa.

In tanti, in queste ore, stanno esprimendo il proprio cordoglio ai famigliari.

A salutarlo sulla propria pagina Facebbok anche l’ex consigliere comunale Massimo Riva: “Perdo un grande amico. Una persona per bene, onesta e leale. Abbiamo condiviso tante battaglie, lunghe chiacchierate su questa nostra città, idee, proposte, percorsi, storie. Mancherai tantissimo amico mio. Riposa in pace Peppo Rota Un grande abbraccio ai tuoi cari”.

Al momento non sono state ancora comunicate data e ora della celebrazione dei funerali.