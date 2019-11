E’ morto Nicola Ascenzo fu ristoratore e poi storico dipendente comunale

Per anni ha lavorato ai Servizi Cimiteriali del Comune di Lecco

LECCO – E’ morto all’età di 66 anni, Nicola Ascenzo, abruzzese di nascita, lecchese d’adozione.

Approdò nel lecchese negli Anni ’70 aprendo un ristorante a Varenna, diventato ben presto un locale di livello, frequentato anche da vip, come l’ex calciatore Gianni Rivera.

Poi la scelta obbligata, per motivi di salute, ad abbandonare l’attività diventando dipendente comunale presso il comune di Lecco. Da prima ha lavorato per un breve periodo ai Tributi, poi ai Servizi Cimiteriali mansione, quest’ultima, che svolse fino al pensionamento avvenuto due anni fa.

“Nicola è stato un collega ma soprattutto un grande amico – ricorda Angelo Falbo che con lui ha lavorato per anni al Comune di Lecco – Come non ricordare le cene a casa sua: ai fornelli era ancora fenomenale. E poi una persona squisita, lavorava con impegno e passione. E’ lui che seguiva le imprese ed è grazie a lui se i cimiteri di Lecco, nel corso degli anni, sono stati sistemati e migliorati. Fondamentale anche il suo contributo nella stesura dell’attuale Regolamento di Polizia Morturaria. Nicola era un gran lavoratore, sempre operativo, anche il giorno di Natale… L’avevo sentito una decina di giorni fa, avremmo dovuto vederci, poi c’è stato un peggioramento a causa della malattia, fino alla notizia di questa mattina”.

Flavio Polano, ex Dirigente del comune di Lecco e attuale sindaco di Malgrate, ricorda: “Era una persona molto disponibile, innamorato del suo lavoro. Lo avevo incontrato qualche mese fa sorridente come sempre, la notizia della sua morte mi lascia incredulo e addolorato”.

Nicola da qualche tempo si era trasferito con la moglie Clelia Carleo a Brescia, per stare vicino alla figlia Lara e ai nipoti Dario e Ilaria. Ed è proprio a Brescia che si svolgeranno i funerali, con data ancora da definirsi.