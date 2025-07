È morto Pietro Battazza, imprenditore e Cavaliere della Repubblica

I funerali si terranno domani, sabato 19 luglio alle ore 15.30, nella chiesa del rione di Pescarenico

Fratello maggiore di Angelo, storico volto della Calcio Lecco, aveva dedicato la vita al lavoro e alla famiglia

LECCO – Si è spento all’età di 93 anni Pietro Battazza, figura conosciuta e stimata in città, non solo per la sua lunga attività imprenditoriale, ma anche per il profilo umano discreto e saldo che ha sempre mantenuto. A darne l’annuncio la famiglia, profondamente colpita da una perdita che lascia un vuoto nel cuore dei suoi cari e nella comunità lecchese. I funerali si terranno domani, sabato 19 luglio alle ore 15.30, nella chiesa del rione di Pescarenico, dove Pietro viveva da anni, in via Ghislanzoni.

Primogenito di Terzo Battazza, pioniere nel campo dei trasporti, Pietro fu tra i protagonisti di una storia imprenditoriale che ha attraversato generazioni. Negli anni Sessanta, assieme ai fratelli Angelo e Celeste, raccolse l’intuizione paterna, fondando quella che sarebbe poi diventata la Autotrasporti Battazza, oggi realtà consolidata nel settore logistico. La sede operativa, a Capiate di Olginate, è ancora oggi un punto di riferimento grazie a investimenti continui in tecnologia, intermodalità e flotta moderna.

Il 14 dicembre 2023, Pietro salì sul palco del Teatro della Casa dell’Economia di Lecco insieme ai fratelli per ricevere dal Prefetto Sergio Pomponio l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che andava a premiare non solo la storia dell’impresa, ma anche il contributo portato allo sviluppo economico del territorio. In quell’occasione, tra gli applausi della sala, fu il fratello Angelo – storico presidente della Calcio Lecco – a chiudere con un sorriso e un grido appassionato: “Forza Lecco!”.

L’azienda, fondata ufficialmente nel 1978 come Battazza Spa, si è specializzata nel trasporto per conto terzi, nel noleggio di autogru e nella gestione di servizi logistici avanzati. La capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato e di investire in soluzioni all’avanguardia ha permesso all’impresa di restare al passo con le trasformazioni del settore, mantenendo sempre salde le radici familiari.

Piero lascia la moglie Dina, i figli Marco e Cristina, la nipote Federica e i fratelli Elide, Tino, Vittorio, Fernando e Angelo. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. Anche la Calcio Lecco 1912 ha espresso la propria vicinanza ad Angelo Battazza, Presidente Onorario del club.