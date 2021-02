Il dottor Moioli aveva 66 anni

I funerali mercoledì mattina

ERBA/LECCO – Si è spento nella giornata di sabato 30 gennaio il dottor Roberto Moioli, direttore commerciale del CAB Polidiagnostico. 66 anni, di Monza, il dottor Moioli lavorava presso il CAB da circa dieci anni ed era conosciutissimo sia sul territorio erbese che lecchese.

A ricordarlo con stima ed affetto il direttore del CAB Paolo Godina: “Roberto Moioli era il mio braccio destro, una persona di spessore e molto competente, in grado non solo di tessere relazioni commerciali e istituzionali con le diverse realtà del territorio ma anche di dialogare con loro per portare avanti un’attività di promozione, per lui fondamentale. Grazie alla sua collaborazione il CAB è diventata una realtà strutturata e solida. Personalmente, da lui ho imparato tantissimo, più che un dipendente era un vero e proprio consulente”.

I funerali di Moioli si terranno mercoledì 3 febbraio alle ore 10.45 presso il Duomo di Monza.