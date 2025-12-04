Elicottero privato precipita a Lanzada, salvi tutti i passeggeri

L’elicottero era impegnato in lavori in quota

E’ precipitato da bassa quota contro una parete rocciosa in zona impervia

LANZADA (SO) – Grave incidente intorno alle ore 8.30 di oggi, giovedì 4 dicembre, a Lanzada, in provincia di Sondrio. Un’imponente macchina dei soccorsi si è mobilitata per un elicottero privato che è precipitato.

Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco e di Areu che sono sul posto, si tratterebbe di un elicottero utilizzato per lavori in quota, con a bordo il pilota e due operai, precipitato da bassa quota contro una parete rocciosa in una zona impervia. Tutte le persone a bordo sarebbero salve e avrebbero riportato solamente ferite lievi.

Sul posto è stato inviato l’elicottero Drago 166 del reparto volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia, con a bordo personale elisoccorritore specializzato. Contestualmente, da terra è stata mobilitata una squadra Speleo Alpino Fluviale (SAF) del Comando provinciale di Sondrio. Impegnati anche gli elicotteri di Areu (da Bergamo e Sondrio), due ambulanze e l’automedica.

Miracolosamente non ci sarebbero feriti gravi. Gli specialisti aerosoccorritori del Reparto Volo dei Vigili del fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dell’aeromobile precipitato.

Una volta concluse le operazioni tecniche, l’area sarà posta sotto sequestro dalle autorità competenti per consentire l’avvio degli accertamenti sulle cause dell’incidente.