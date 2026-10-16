Elisoccorso e Soccorso Alpino al lavoro in Grignetta e Resegone

Due giovani hanno perso il sentiero vicino al rifugio Rosalba, mentre altri due si sono persi scendendo dal Resegone dal versante lecchese

LECCO – Pomeriggio di lavoro per Soccorso Alpino ed elisoccorso impegnati in due distinti interventi. Il primo, nei pressi del rifugio Rosalba in Grignetta, dove due escursionisti di 24 e 25 anni, hanno chiesto aiuto poco prima delle 16, dopo aver perso il sentiero ritrovandosi in difficoltà. I due sono stati raggiunti dai soccorritori e riportati a valle sani e salvi.

Il secondo intervento, alle 18:20, dopo la chiamata ai soccorsi per due escursionisti stranieri che scendendo dal Resegone (versante lecchese) hanno a loro volta perso la traccia ritrovandosi in un punto impervio, decidendo così di allertare i soccorsi. I due sono stati raggiunti dall’elisoccorso di Como e riportati a valle.