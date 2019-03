LECCO – Intervento dell’elisoccorso, insieme agli operatori della 19esima delegazione del Soccorso alpino, questa mattina, poco dopo le 11.30, in Grignetta. Due escursionisti sono infatti scivolati mentre percorrevano il sentiero Cecilia, il bellissimo percorso che dal rifugio Rosalba conduce sino in vetta alla cresta Cermenati. Ancora poche le informazioni relative alle modalità con cui è avvenuto l’incidente in montagna. I soccorsi sono stati mobilitati in codice giallo e le persone coinvolte, due stando a quanto finora appreso, sono state già condotte in ospedale per essere sottoposte a tutte le cure e gli accertamenti del caso.