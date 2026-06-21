Elisoccorso in azione nel Lecchese: tre interventi nella mattinata di oggi

Tre missioni nell’arco di qualche ora
Un escursionista sul Resegone, un uomo ferito ad Abbadia Lariana e un motociclista coinvolto in uno schianto a Santa Maria Hoè: mattinata intensa per i soccorritori
LECCO – Diversi gli interventi per l’elisoccorso nel territorio lecchese, impegnato in tre distinti interventi. Le operazioni hanno coinvolto i mezzi aerei di AREU provenienti da Como e Bergamo, in supporto alle squadre di soccorso territoriali e al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
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