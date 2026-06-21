Elisoccorso in azione nel Lecchese: tre interventi nella mattinata di oggi

Incidente tra auto e moto a Santa Maria Hoè

Poco prima, alle 10.25, l’elisoccorso è intervenuto – inviato inizialmente in codice rosso – a Santa Maria Hoè, in via Giovanni XXIII, per un incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e una moto.

Sul luogo del sinistro: un’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica e l’elicottero decollato da Como. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Merate.

Il motociclista, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Caduta sul Resegone, escursionista recuperato in ambiente impervio

Il second intervento della mattinata è scattato alle 11.30 sul Resegone, nella zona della sorgente San Carlo. Un escursionista sarebbe caduto lungo un tratto impervio, rendendo necessario l’intervento del Soccorso Alpino della stazione di Lecco e dell’elisoccorso di Como.

Dopo il recupero e le prime cure, il ferito è stato elitrasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice verde.

Malore e caduta ad Abbadia Lariana

Il terzo intervento della giornata si è registrato poco prima delle 12 ad Abbadia Lariana. Un uomo di 30 anni sarebbe caduto nella zona della Cascata del Cenghen.

Anche in questo caso è stato richiesto l’intervento del Soccorso Alpino lecchese ed è stato inviato l’elisoccorso di Bergamo. Dopo l’assistenza prestata sul posto, il paziente è stato trasportato all’ospedale di Gravedona in codice giallo.