L’intervento intorno alle 16.30 di oggi per un ragazzo e una ragazza in difficoltà

Poco prima delle 15 elisoccorso in Grignone per un 25enne che ha accusato un malore

LECCO – Un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 24 sono stati recuperati nel pomeriggio di oggi, domenica 13 giugno, sul Medale. La chiamata è arrivata intorno alle 16.30, i due si sono perso e sono rimasti incrodati nella parte alta della parete, nel settore più a destra.

Dopo il sorvolo dell’elicottero per individuare la loro posizione esatta, sono stati verricellati e portati in salvo. Ai due giovani, illesi, non sarebbero stati riscontrati apparentemente problemi sanitari.

Qualche ora prima, intorno alle 15, gli uomini della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e l’elisoccorso erano stati allertati per un ragazzo di 25 anni che ha accusato un malore nella zona del rifugio Brioschi in Grignone. Anche in questo caso non si è trattato di nulla di grave e il giovane è stato accompagnato all’ospedale in codice verde (poco critico).