Elisoccorso in Medale sabato sera per due escursionisti infortunati

L’allarme intorno alle 21

LECCO – Soccorso Alpino e Elisoccorso in azione nella serata di ieri, sabato, sul Monte Medale, per due escursionisti infortunati.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 21, in volo si è alzato l’elicottero del 118 decollato da Como che ha provveduto al recupero dei due malcapitati, trasportati in Ospedale in codice verde (condizioni non gravi).

L’intervento si è concluso poco prima delle 22.30.