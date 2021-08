Emergenza incendi, i Vigili del Fuoco di Lecco in aiuto anche alla Calabria

Nei giorni scorsi due unità erano già partite per la Sicilia

Si moltiplica l’impegno dei Vigili del Fuoco lecchesi per aiutare il Sud Italia

LECCO – Anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono andati in Calabria a rinforzo del sistema di soccorso nazionale per far fronte all’emergenza incendi. Una situazione drammatica, resa ancora più complicata dal grandissimo caldo: il fuoco ha provocato anche alcune vittime oltre a divorare ettari di boschi.

Da Lecco è partita in questi giorni una squadra con fuoristrada. La squadra lecchese si aggiunge a diverse squadre della regione Lombardia attivate proprio in queste ore. Sono ancora in azione anche le altre unità partite nei giorni scorsi sempre dalla nostra provincia alla volta della Sicilia, altra zona devastata dalle fiamme.