Erve. Bambino s’infortuna sul sentiero Prà di Rat: elisoccorso

L’intervento si è svolto nel pomeriggio di oggi, domenica

ERVE – Brutto infortunio per un bambino di 8 anni impegnato con i famigliari in un’escursione lungo il sentiero Pra di Rat, che da Erve porta alla Capanna Alpinisti Monzesi.

La richiesta di soccorso è stata lanciata intorno alle 17.15 di oggi, domenica, con l’elisoccorso Bergamo che si è alzato in volo, mentre i volontari del Soccorso Alpino della stazione di Lecco si sono portati in zona a disposizione per una eventuale richiesta di supporto.

Il piccolo escursionista è stato individuato dal velivolo e quindi recuperato a bordo per essere subito trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.