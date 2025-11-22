Escursionista cade lungo il Sentiero delle Foppe in Grignetta, elisoccorso in azione

L’uomo è caduto per circa cinque metri nella parte iniziale del percorso verso il rifugio Rosalba

Sul posto l’elisoccorso di Como e una squadra del Soccorso Alpino, che ha assistito gli amici dell’infortunato

MANDELLO – Un escursionista è precipitato per circa cinque metri lungo la parte iniziale del sentiero delle Foppe, il percorso che conduce al Rifugio Rosalba, uno dei più frequentati della Grigna meridionale. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, intorno alle 16.30.

La chiamata di soccorso è partita dai compagni di escursione che erano con lui. La SOREU Laghi ha inviato rapidamente sul posto l’elisoccorso di Como, che ha raggiunto l’area dell’incidente. Il ferito è stato recuperato per poi essere trasferito in ospedale in codice giallo.

Nel frattempo, una squadra del Soccorso Alpino è salita a piedi lungo il sentiero per raggiungere gli amici dell’escursionista. I tecnici hanno fornito loro assistenza e li hanno accompagnati in sicurezza a valle.