Escursionisti al San Martino, una donna in difficoltà: elisoccorsa

La richiesta di intervento è stata lanciata poco prima delle 19 di venerdì

LECCO – Intervento nella serata di venerdì per l’elisoccorso Como sul San Martino a Lecco dopo la richiesta di intervento lanciata poco prima delle 19.

Ad essere in difficoltà tre escursionisti (probabilmente di origine inglese), in particolar modo una donna che avrebbe iniziato a manifestare difficoltà nella discesa a tal punto da bloccarsi. Da qui la necessità di richiedere l’intervento dei soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’elicottero, mentre alla stazione di Lecco del Soccorso Alpino, una squadra di volontari si è resa disponibile per un’eventuale supporto via terra.

L’intervento si è concluso con il recupero delle persone in difficoltà, riportate a valle sane a salve.