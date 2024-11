A Lecco esplode l’entusiasmo per Panatta, Lucchetta, Graziani e Castrogiovanni

Oltre 500 bambini delle scuole di Lecco hanno partecipato all’iniziativa “Un campione per amico”

“Sorriso, interazione e inclusione, tutti elementi essenziali che ci spingono a incontrare ogni anno migliaia di bambini”

LECCO – Entusiasmo alle stelle stamattina, giovedì, al Palataurus di Lecco per l’iniziativa “Un campione per amico” dedicata agli studenti delle scuole elementari e medie di Lecco. Ha fatto tappa in città la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, in collaborazione, per il tredicesimo anno consecutivo, con Banca Generali.

I bambini sono andati letteralmente in visibilio per i 4 campioni che, prima dell’inizio delle attività, hanno firmato decine e decine si autografi. I quattro importanti testimonial, attraverso la pratica dei rispettivi sport, hanno insegnato ai bambini, non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni.

“I ragazzi ti regalano sempre un sorriso e, quando hanno questa opportunità, mostrano sempre tutta la loro felicità – ha detto Cicco Graziani -. Noi siamo qui, a loro disposizione, perché vogliamo farli divertire e fargli capire quanto sia importante lo sport per la crescita. Lo sport è sinonimo di regole, inclusione e condivisione“.

“La cosa che più interessa è l’allargamento della base e noi dobbiamo essere bravi a cercare di dare a questi giovani benzina positiva e quale è la benzina migliore? – ha detto Lucchetta -. Il sorriso, l’interazione e l’inclusione, tutto questo è essenziale ed è ciò che ci spinge a incontrare ogni anno migliaia di bambini”.

L’obiettivo del tour è infatti quello di avvicinare i ragazzi ad un’attività fisica regolare, indispensabile, insieme a una corretta alimentazione, a uno sviluppo e una crescita sana con questo evento che è patrocinato dal Coni e dal Cip. Tra i protagonisti c’è Banca Generali che, ancora una volta, conferma l’attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti delle nuove generazioni, scegliendo di affiancarsi, per il tredicesimo anno consecutivo, alla manifestazione rafforzando, in questa nuova edizione, l’impegno verso l’educazione finanziaria.

“Banca Generali crede molto nel capitale umano e nei ragazzi – ha detto Marco Meni District Manager Como-Lecco -. Questo è un connubio che crediamo sia vincente ed è ciò che ci spinge a sostenere questa iniziativa che coniuga scuola e sport. Banca Generali ci crede parecchio ed è bello vedere tutto questo entusiasmo”.

“Siete uno spettacolo – ha detto l’assessore allo sport del comune di Lecco Emanuele Torri -. Oltre a Banca Generali e a questi quattro splendidi campioni, permettetemi di ringraziare anche il Palataurus che ci ospita e tutte le nostre società che oggi son qui a dare una mano. Lecco è una città che vanta tante squadre che stanno calcando palcoscenici importanti”.

Grazie all’organizzazione di RG e alle partnership che ha saputo stringere con le istituzioni, l’evento è diventata negli anni una delle più importanti iniziative che legano lo sport al mondo della scuola. Il suo successo è infatti scritto nei numeri: 22 edizioni in archivio, più di 220 tappe già percorse, uno staff di oltre 50 persone che si muove di città in città, ma soprattutto circa 220 mila bambini coinvolti e, questa mattina, l’entusiasmo dei ragazzi di Lecco ha travolto i quattro campioni dello sport.

Galleria fotografica