Esplosione in una palazzina a Bagnatica: in campo anche i Vigili del Fuoco di Lecco

Una persona è stata estratta dalle macerie e affidata alle cure dei sanitari

Le cause dell’esplosione sono attualmente in corso di accertamento

BAGNATICA (BG) – Questa mattina, intorno alle ore 6.30, i Vigili del Fuoco del Comando di Bergamo sono intervenuti in via Isolabella, nel comune di Bagnatica, a seguito di un’esplosione verificatasi al piano terreno di una palazzina residenziale. Le cause dell’esplosione sono attualmente in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso, comprese le unità specializzate USAR (Urban Search & Rescue) provenienti da vari comandi della Lombardia, tra cui anche il comando di Lecco. L’esplosione ha provocato il ferimento di una persona, che è stata prontamente estratta dalle macerie e affidata alle cure del personale sanitario.

Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno procedendo alla messa in sicurezza preliminare dello stabile, al fine di garantire la sicurezza dell’area e consentire le successive verifiche strutturali.