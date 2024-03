Falsa allerta sull’Antimedale in serata per il Soccorso Alpino

E’ successo questa sera, alle 19.30 circa

I due scalatori stranieri erano impegnati lungo la via Chiappa sul’Antimedale

LECCO – Un eccesso di preoccupazione avrebbe portato una persona ad allertare i soccorsi dopo aver osservato, questa sera sull’Antimedale, le luci frontali di due scalatori impegnati lungo la via Chiappa e in apparenza fermì, facendo pertanto presumere al testimone oculare che fossero in difficoltà.

Alle 19.30 circa, si è quindi mobilitata la macchina dei soccorsi, con l’arrivo in zona dei volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco (XIX Delegazione Lariana).

Una volta in contatto con i due scalatori, risultati essere straneri, i volontari del Soccorso Alpino hanno appurato che i due non erano in difficoltà, anzi, loro stessi hanno riferito di non avere alcun problema e che pertanto sarebbero ridiscesi in totale autonomia completando la scalata, conclusa in orario serale.