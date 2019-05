Falso finanziere tenta di truffare due anziane in centro Lecco

Vittime del tentato raggiro le nonne della sportiva Viola Valsecchi

Ma il delinquente, scoperto, non riesce nel suo intento

LECCO – Si sa, purtroppo, gli anziani sono i bersagli preferiti dei truffatori e i trucchi per raggirarli sono i tra i più subdoli: questa volta, il malfattore di turno, si è finto un rappresentante delle forze dell’ordine per carpire la fiducia delle sue vittime.

E’ successo nella zona del centro di Lecco e sono due al momento i casi noti perché, destino, le due anziane prese di mira sono entrambe le nonne di Viola Valsecchi, nota sportiva campionessa di Pole dance, che ha deciso di avvisare i cittadini con un post pubblico su Facebook

Il primo episodio, ci spiega Viola, è accaduto in via Ghislanzoni, “vicino alle poste. La nonna ci ha raccontato di essere stata avvicinata da un ragazzo ben vestito, l’ha fermata e ha subito estratto il distintivo della guardia di finanzia, le ha chiesto il cognome asserendo che, nel palazzo dove risiede mia nonna, ci sarebbe stato un tentato furto”.

In casa c’è il figlio della donna, il truffatore scappa

La donna, 93 anni, si sarebbe fatta quindi seguire verso la sua abitazione. Parlando con il presunto finanziere gli avrebbe però detto che era impossibile che fosse la sua abitazione ad essere stata derubata “perché in casa c’era suo figlio, mio zio” prosegue Viola.

Il truffatore non si è fatto scoraggiare e, prima di salire, avrebbe più volte suonato il citofono per accertarsi che effettivamente ci fosse qualcuno in casa. “Mio zio però dormiva – continua il suo racconto – e quindi non ha risposto. Ma quando, arrivati a casa, mio zio ha aperto la porta, lui se l’è filata di corsa”.

In via Belvedere

Nella stessa mattina, la sorte ha voluto che ad incontrare lo stesso individuo sia l’altra nonna della campionessa lecchese. “E’ successo questa volta in via Belvedere, vicino al Viale Turati. Questo personaggio si è presentato allo stesso modo ma mia nonna, 90 anni, ha capito chi aveva di fronte e gli ha subito detto che non c’erano stati furti e di lasciarla in pace”. La famiglia Valsecchi ha avvisato i carabinieri.